У кількох районах фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.

В Україні триває масована ракетна атака російських окупаційних військ. КМВА повідомляє про роботу ППО у столиці, у місті чули серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у кількох районах фіксують перебої з енергопостачанням. За його словами, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Крім того, спостерігаються проблеми з водопостачанням на правому березі столиці. Вони пов'язані з перебоями світла.

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Київводоканал зазначає, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах.

Як зазначають у КМДА, у зв'язку з ситуацією поїзди метро курсують "червоною" лінією від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна", наразі "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише як укриття.

Також зміни торкнулись у "зеленої" лінії. Було змінено рух:

від станції "Сирець" до станції "Звіринецька";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станція "Видубичі" та "Славутич" працюють в режимі укриття через суттєве збільшення людей.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили по Україні "шахеди", крилаті ракети з Ту-95МС та "Калібри" з моря.

Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомляє офіційний канал ДТЕК.

Відомо, що на Вінничині, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Крім того, місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.

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