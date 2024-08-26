В Україні оголошено повітряну тривогу: понад десяток Ту-95МС запускають ракети

В Чорному морі чергують кораблі з "Калібрами".

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Окупанти випустили по Україні ракети в доповнення до "шахедів".

В даний час відомо, що на Вінничині, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Крім того, місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.

О 8:26 стало відомо про вибухи у Чернігівській області. Крім того, у Києві працює ППО по балістиці росіян.

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Станом на цю годину 11 російських бомбардувальників Ту-95МС перебувають на пускових рубежах в Каспійському морі.

"Калібри" в морі.

"Шахеди" в небі.

МіГ-31К у небі.

Як повідомили Військово-морські сили, станом на зараз у Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

При цьому, за даними Повітряних сил, в даний час ворожі БПЛА пребувають у низці українських областей. Зокрема, це Волинська, Київська, Житомирська, Вінницька, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Дніпропетровська і Харківська області.

"Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня", додали в Повітряних силах.

Наразі стало відомо про зліт 6 бортів Ту-22М3 з "Шайківки" Калузької області. "У повітрі 6 літаків Ту-22М3!", - підтвердили у Повітряних силах.

Ракетні удари окупантів:

25 серпня ворог ударив по Краматорську, внаслідок чого загинув британський журналіст, ще четверо його колег отримали поранення. В епіцентрі ворожої атаки було пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки.

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