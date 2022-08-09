Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

В Україні за рік здорожчала більшість видів м‘яса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, аналітики якого зазначили, що найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

"Вартість свіжого курячого філе за рік в українських супермаркетах зросла на 18%. У серпні 2021 року ціна на поличках ритейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цьогоріч вона підскочила до 142 грн/кг. Найбільше подорожчала куряча печінка – на 51%", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз – 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче минулорічної ціни. Крім того, суттєво зросла вартість на чверть курки – до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%.

Експерти зазначили, що українцям сьогодні вигідніше купувати одразу цілу тушку курки - у порівнянні з минулорічною ціною, її вартість зросла лише на 3%. Також незначне подорожчання спостерігається на курячі стегна, які коштують у середньому 98 грн/кг, вони зросли в ціні лише на 2%.

Що стосується свинини, за словами аналітиків, найбільше подорожчала свиняча рулька з кісткою – на 37%, вона зараз коштує в середньому 95,9 грн/кг.

"Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз – 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки – на 29% (148,9 грн/кг), вирізка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг), лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки – на 10% (169 грн/кг)", - підрахували експерти.

Також вони зазначили, що у зв‘язку з дефіцитом на українському ринку дорожчає яловичина і телятина. Впродовж року найбільше підскочила ціна на ребра – на 45%. Також значно подорожчала свіжа грудинка яловичини - з 107 грн/кг до 145 грн/кг.

"Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш - на 33% (199,9 грн/кг), ошийок - на 11% (219 грн/кг), антрекот - на 9% (250 грн/кг). Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також несуттєво подорожчав стейк з окісту - на 6% (260 грн/кг) та гуляш - на 7% (299 грн/кг)", - зазначили аналітики.

Крім цього, вартість тушки індика підскочила на 49% - з 110 грн/кг до 164 грн/кг. Тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж минулого року. А перепелина тушка - 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 вартувала 160 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще зростати, водночас сезонні овочі до середини вересня будуть дешевшати.