Натомість збільшилось споживання хліба і картоплі.

Українці почали споживати менше м'яса і фруктів.

Про це розповів член "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі Українського радіо.

Він зазначив, що до початку війни українці витрачали на продукти харчування 42% своїх доходів, а зараз - 49%.

"Зараз у нас підскочили ціни на продовольство і додалася інфляція у 21%. Це потягло за собою додаткові видатки", - підкреслив експерт.

Також він підкреслив, що середньоєвропейська сім'я витрачає на харчі від 12 до 18% своїх доходів.

"У нас змінилася структура споживання. Чим бідніше населення, тим воно більше витрачає на хліб і картоплю. Ми менше почали їсти м'яса. В рік норма становить 90 кг на людину. До війни ми споживали 68 кг, зараз 62 кг. Стали менше їсти фруктів. А хліба і картоплі більше. Серед м'яса ми обираємо курятину — 56%, тоді як європейці їдять лише 20% курятини, надаючи перевагу яловичині", - зазначив Пендзин.

За його словами, за останні часи активно почав відновлюватися малий і середній бізнес, запрацювали невеликі крамниці: ціни там значно нижчі, ніж у великих магазинах.

"Вони спроможні себе забезпечити хоч якимось асортиментом, їм зручніше здійснювати логістику. Відновлюються можливості розрахунку платіжними картками. Чим далі на схід, тим важче працювати великим рітейлам. Вони прив'язані до оптових складів, які є останнім часом ціллю загарбників", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними від "ПриватБанку", у липні в порівнянні з червнем український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни: українці більше витрачали на ліки, електроніку, ресторани та пальне.

Вас також можуть зацікавити новини: