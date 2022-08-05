Купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

У липні в порівнянні з червнем український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни: українці більше витрачали на ліки, електроніку, ресторани та пальне.

Паро це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

"За даними статистики розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів "ПриватБанку", кількість оплат картками покупок в торгівлі зросла на 5,9% - до 199 млн транзакцій. Обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% - до 48,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні, - 21,3 млрд грн.

У липні продовжили зростати витрати українців на харчі - оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% - до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (на 19% - до 3,4 млрд грн), покупки ліків (на 14,5% - до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (на 16% - до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (на 12,1% - до 2,3 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, обсяги безготівкових розрахунків в Україні зростають, попри війну.

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