Серед сайтів, які потрапили під заборону – HD REZKA, KINOGO, Kinokrad, Filmix, Baskino та ін.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення заборонила 16 піратських кіносайтів. Вони потрапили до переліку сервісів держави-агресора.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Національної ради, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 листопада. Йдеться про такі медіасервіси:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

"За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні", – зазначено у повідомленні.

Відео дня

Підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. Так, для надання доступу до cервісів використовується доменне ім’я з РФ; мова інтерфейсу використовується за замовчуванням державна мова держави-агресора – російська; правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві держави-агресора тощо.

Нацрада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними відповідних до рішення заходів реагування. Зазначається, що станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено вже 22 медіасервіси.

Заборона медіаресурсів, повʼязаних з РФ: інші новини

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в Україні припинили трансляцію телеканали групи Viasat, оскільки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не включила їх до переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що щодзволені для ретрансляції на території України. Зокрема це стосувалось каналів: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature та Epic Drama.

Перед тим у Нацраді пояснювали, що група Viasat у структурі власності має стосунки з РФ, також має фінансові зобов’язання перед державою-агресором. На сайті Нацради наведено чимало даних, які засвідчують зв'язок групи з РФ. Група працювала в Україні протягом 14 років. Абонентам були доступні більше 130 українських та світових каналів.

Вас також можуть зацікавити новини: