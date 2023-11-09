Нацрада з питань телебачення та радіомовлення заборонила 16 піратських кіносайтів. Вони потрапили до переліку сервісів держави-агресора.
Згідно з повідомленням на офіційному сайті Національної ради, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 листопада. Йдеться про такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрёшка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
"За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні", – зазначено у повідомленні.
Підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. Так, для надання доступу до cервісів використовується доменне ім’я з РФ; мова інтерфейсу використовується за замовчуванням державна мова держави-агресора – російська; правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві держави-агресора тощо.
Нацрада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними відповідних до рішення заходів реагування. Зазначається, що станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено вже 22 медіасервіси.
Заборона медіаресурсів, повʼязаних з РФ: інші новини
Як повідомляв УНІАН, 31 березня в Україні припинили трансляцію телеканали групи Viasat, оскільки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не включила їх до переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що щодзволені для ретрансляції на території України. Зокрема це стосувалось каналів: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature та Epic Drama.
Перед тим у Нацраді пояснювали, що група Viasat у структурі власності має стосунки з РФ, також має фінансові зобов’язання перед державою-агресором. На сайті Нацради наведено чимало даних, які засвідчують зв'язок групи з РФ. Група працювала в Україні протягом 14 років. Абонентам були доступні більше 130 українських та світових каналів.