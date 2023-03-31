З сьогоднішнього дня всі українські провайдери телебачення повинні припинити трансляцію каналів групи.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не включила телеканали групи Viasat до переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються на території України.

У зв'язку з цим група Viasat втрачає право на трансляцію в Україні своїх телеканалів, йдеться у повідомленні на сайті Viasat. Зокрема це стосується каналів: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature та Epic Drama.

Згідно з цим рішенням всі українські провайдери телебачення повинні припинити трансляцію вищевказаних каналів.

Відео дня

Раніше у Нацраді пояснювали, що група Viasat у структурі власності має стосунки з РФ, також має фінансові зобов’язання перед державою-агресором. На сайті Нацради наведено чимало даних,які засвідчують зв'язок групи з РФ.

Viasat в Україні

Група працювала в Україні протягом 14 років. Абонентам були доступні більше 130 українських та світових каналів.

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