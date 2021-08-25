Його організатору загрожує до 6 років в'язниці.

Правоохоронці викрили адміністратора одного з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів.

Як повідомили в Департаменті кіберполіції, застосунок онлайн-кінотеатру створив та адміністрував 36-річний житель Львова.

"Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація. Аудиторія преміум-користувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміум-акаунт становила 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовної частини мережі інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

Читайте такожЖитель Дніпра погрожував підірвати з міномета Верховну РадуВдома у чоловіка знайшли обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України", - розповіли в поліції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова