У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти.

Відсьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Як повідомляє Мінреінтеграції, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

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"Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб", - наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Зниклі безвісти українці - деталі

Наразі зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українців. За статистикою, зазвичай, близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а інші, на жаль, загиблі.

Майже 20% українців, котрі повернулися з полону Росії, перебували у списках зниклих безвісти. Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, щодо таких людей не було жодного підтвердження, доказових фактів того, що вони перебувають у полоні