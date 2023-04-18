Зазвичай, близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, зазначив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Наразі зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українців.

Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко. "Така цифра (кількість зниклих безвісти українців - УНІАН) є, вона трохи більша семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, все ж полонені", - повідомив він.

За статистикою, як зазначив Котенко, зазвичай, близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а інші, на жаль, загиблі.

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Війна Росії проти України - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, у переддень Великодня Україна повернула з російського полону 130 військових, 48 з них вважались зниклими безвісти. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернуто 2 тис. 235 військовополонених.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що унаслідок війни з РФ в Україні підтверджено загибель майже 8 500 мирних жителів. Крім того, відомо, що понад 14 тисяч осіб отримали поранення.

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