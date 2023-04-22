Більше 400 людей рахувалися в таких списках.

Майже 20% українців, котрі повернулися з полону Росії, перебували у списках зниклих безвісти.

Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час круглого столу в Military Media Center, щодо таких людей не було жодного підтвердження, доказових фактів того, що вони перебувають у полоні.

"Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих", - сказав Охріменко.

Також він додав, що загальна кількість повернених з російського полону складає 2235 чоловік.

Охріменко підкреслив, що згідно з Женевськими конвенціями повернення полонених передбачено після військових дій. Зважаючи на це, Україна робить неможливе звільняючи людей з полону саме зараз.

Повернення полонених з російської неволі: що відомо з актуального

На початку квітня до України з полону повернулися 12 людей. З них п’ятеро були важкопораненими. Також серед українців було двоє цивільних.

10 квітня стало відомо про звільнення з неволі однієї сотні полонених. Зокрема серед них були ті, хто захищав Гостомель та Маріуполь.

На Великдень голова ОП Андрій Єрмак проінформував про повернення ще 130 українців. Цей великий обмін відбувався у кілька етапів протягом останніх перед святом днів.

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