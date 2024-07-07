Його появу анонсувала перша леді.

Вже з вересня в українських школах запустять аналог американського курсу із соціально-емоційного навчання "Well-Being".

Він матиме назву "Уроки щастя", повідомляє перша леді України Олена Зеленська. Курс створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?". "Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала вона у Telegram.

Так, на уроках щастя йтиметься про наступні речі:

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уміння будувати стосунки з людьми, любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

творчість і вміння бути творцем свого життя;

"людинознавство" - про розуміння, що означає бути людиною;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

Школи в умовах війни

Нещодавно стало відомо, що навчальний рік у школах Львова розпочнеться не 1 вересня, а 19 серпня. Відповідне рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими.

Тим часом у прифронтовому Запоріжжі планують побудувати підземні навчальні заклади.

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