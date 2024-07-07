Вже з вересня в українських школах запустять аналог американського курсу із соціально-емоційного навчання "Well-Being".
Він матиме назву "Уроки щастя", повідомляє перша леді України Олена Зеленська. Курс створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?". "Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала вона у Telegram.
Так, на уроках щастя йтиметься про наступні речі:
- уміння будувати стосунки з людьми, любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавство" - про розуміння, що означає бути людиною;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
Школи в умовах війни
Нещодавно стало відомо, що навчальний рік у школах Львова розпочнеться не 1 вересня, а 19 серпня. Відповідне рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими.
Тим часом у прифронтовому Запоріжжі планують побудувати підземні навчальні заклади.