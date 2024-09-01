Зеленський: Росія знову тероризує Харків, вже 30 поранених (відео)

Президент зазначив, що у боротьбу з країною-терористом необхідно залучити "всі необхідні сили світу".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку російських окупантів на Харків у неділю, 1 вересня.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - заявив Зеленський у Telegram, публікуючи відео наслідків атаки російських загарбників.

Президент наголосив, що повинні були залучені "всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор".

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів - сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - зазначив він.

Удар по Харкову 1 вересня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Харків, багато людей отримали поранення.

За його словами, удари завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Мер Ігор Терехов повідомляє, що, зокрема, у Салтівському районі 22 постраждалих, серед яких двоє дітей та два медики. Підкреслює, що є порушення конструкції газогону.

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