Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio.

В Україні зареєстровано вакцину AstraZeneca-SKBio проти COVID-19, яку виготовляють у Південній Кореї.

Читайте такожУ МОЗ заявили, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну: в реанімаціях - молодьПро це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на міністра Максима Степанова.

«Вчора, 20 квітня, Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca-SKBio для екстреного медичного застосування», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio.

Також у відомстві зауважили, що вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, Євросоюз, Індія та Канада.

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 477 тис. 833 особи.

20 квітня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ очікують на нову поставку вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca в рамках механізму COVAX 22 квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров