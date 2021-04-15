Водночас близько 30% громадян вважають, що президент Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на виклики, спричинені пандемією.

Більшість українців вважають неефективними дії центральної влади з протидії поширенню COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня.

"Близько 30% вважають, що президент Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більше половини опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України і Верховної Ради, більше 60% - неефективним", - йдеться в прес-релізі за результатами опитування.

Вказується, що, у порівнянні із листопадом 2020 року, в суспільстві спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування органів центральної влади на пандемію.

Головною причиною зростання рівня захворюваності на COVID-19 у березні цього року більшість (46%) опитаних вважає недотримання карантину громадянами. Ще 32% респондентів вважають, що до цього призвело сезонне зростання простудних захворювань, неефективні дії влади (28%) та виникнення нових штамів коронавірусу (17%).

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Як проводилося опитування

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,2%.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні було зареєстровано 16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 433 особи.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 903 тис. 765 осіб, померли - 38 тис. 658.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов 15 744 людини щеплено проти COVID-19 за добу 14 квітня. 419297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 419295 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров