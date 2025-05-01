Водночас він запевняє, що юридична реакція з боку Міноборони поліпшилася.

В Україні погіршилася ситуація з порушенням прав людей територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи в парламенті із щорічною доповіддю. "У 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів. Так, у нас дійсно, на мій погляд, погіршилась ситуація", - повідомив він.

При цьому Лубінець зазначив, що минулого року вперше офіційно не допустили його представника до людини, яка потребувала термінового захисту прав:

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"З одного боку ми бачимо, що тенденції збільшились. З іншого боку, я можу підтвердити, що за нашими офіційними документами поліпшилась юридична реакція з боку Міністерства оборони, а також відповідних правоохоронних органів. Відкриваються кримінальні провадження. І я бачу, що всі, хто порушують права людини, роблять це в незаконний спосіб".

Покарання за порушення прав ТЦК

Як повідомляв УНІАН, ще в лютому член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про наміри серйозно посилити відповідальність за порушення прав людини ТЦК.

Вже був готовий законопроєкт, який передбачав посилення кримінальної відповідальності для посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарських комісій.

У березні стало відомо, що Верховна Рада підтримала цей документ у першому читанні, "за" проголосували 273 народних депутати.

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