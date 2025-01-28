Якщо закон ухвалять, то за незаконну мобілізацію громадянина, або навпаки за незаконне звільнення від неї, посадовці тепер нестимуть кримінальну відповідальність.

У Верховній Раді України пропонують впровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК і військово-лікарських комісій за порушення порядку призову громадян на військову службу та порушення порядку проведення медичного огляду. Відповідний законопроект під номером 12442 вже внесено на розгляд парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ним передбачається кримінальна відповідальність для двох категорій посадовців:

голів та членів військово-лікарських комісій за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи);

посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Так, законопроєктом до Кримінального кодексу України вносяться дві нові статті.

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Перша з них передбачає позбавленням волі на строк від двох до п’яти років для працівників військово-лікарських комісій. Таке покарання буде застосовуватися, якщо посадовець умисно порушив порядок проведення медогляду, і внаслідок цього громадянин, який не підлягає призову на військову службу за станом здоров’я, був мобілізований. Або ж навпаки, якщо внаслідок порушення порядку медогляду від призову звільнили людину, яка мала би служити.

За обтяжливих обставин (повторне вчинення, або вчинення групою осіб за попередньою змовою, або вчинення в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Якщо ж ці дії вчинено в умовах воєнного стану, пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Друга стаття стосується військових посадовців, простіже кажучи, працівників ТЦК, які порушили порядок призову громадянина на військову службу, внаслідок чого був призваний громадянин, який відповідно до закону не підлягає такому призову, або навпаки, якщо всупереч закону громадянина звільнили від призову. За таке порушення посадовцю загрожує службове обмеження на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

За ті самі дії, вчинені в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану, законопроєктом пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Якщо злочин вчинено в умовах воєнного стану, карати пропонують позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомлялося, раніше в інтерв’ю УНІАН Федір Веніславський, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, що в парламенті станом на сьогодні немає законопроєкту, який би передбачав ініціативу щодо долучення до війська молодих людей віком 18-25 років, які наразі не підпадають під мобілізацію.

Водночас, за його словами, є напрацювання в комітеті щодо додаткових стимулів та заохочень, зокрема й фінансових, але "все впирається у брак бюджетних коштів".

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