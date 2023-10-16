Серед дітей, яких вдалося повернути – троє хлопчиків трьох, шести і дев'яти років і одна дівчина 17 років.

Україна повернула додому чотирьох дітей, які раніше були незаконно депортовані Російською Федерацією на територію країни-агресора.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед них троє хлопчиків. Їм три, шість і дев'ять років. Також в Україну вдалося повернути 17-річну дівчину.

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Раніше WP писав, що в Україну за посередництва Катару вдалося повернути чотирьох дітей.

Повернення незаконно депортованих дітей в Україну

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, російські окупанти незаконно вивезли до РФ тисячі українців. Серед них – як дорослі, так і діти. Україна веде активну роботу над поверненням викрадених Росією малюків.

8 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна змогла повернути додому ще дев'ятьох дітей, яких росіяни незаконно вивезли з країни або тримали на окупованих територіях. За його словами, серед звільнених дітей і неповнолітній, якого росіяни звинуватили в підриві моста.

1 вересня додому повернулися ще 11 дітей, які були депортовані російськими окупантами. Найменшому з них 2 роки, найстаршому – 16 років.

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