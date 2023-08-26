Кількість врятованих дітей сягнула 161.

В Україну з Російської Федерації та окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей.

Відео зустрічі з дітьми оприлюднили на офіційній сторінці благодійної організації Save Ukraine у соціальній мережі Facebook. Зазвичай способи та шляхи повернення дітей не озвучують з міркувань безпеки.

В організації відзначили, що загалом змогли повернути в Україну вже 161 дитину. "Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - зазначили вони.

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Викрадення дітей з України: що відомо

Нагадаємо, від початку війни на територію Російської Федерації та окупованого Криму незаконно вивозять українських дітей. У самій Москві заявили, що за останні роки вивезли 700 тисяч дітей.

Через незаконну депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та "дитячого омбудсмена" РФ Марії Львової-Бєлової, яка сама всиновила підлітка зі зруйнованого Маріуполя.

Крім того, повідомлялось про вивіз маленьких українців у табори в Білорусі. За даними опозиції, мова йде про близько 2150 дітей.

У травні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні наразі відомі імена 19 тисяч 393 дітей, вивезених з країни російськими окупантами.

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