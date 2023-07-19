Витягнути маленьких українців з Росії та Білорусі допомагають країни, які вже проявили себе як переговірники в обміні військовополоненими.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію, яка з'явилася на деяких інформаційних ресурсах, про те, що Саудівська Аравія і Туреччина, ведуть переговори з приводу повернення викрадених українських дітей. При цьому повідомляється, що посередником у таких процесах нібито виступає бізнесмен Роман Абрамович, який є одним наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Як відзначив Подоляк, Україна на різних майданчиках постійно говорить про дітей, повернення яких на батьківщину є одним з пріоритетів.

"У нас на сьогодні близько 20 тис. кримінальних справ (щодо викрадення дітей - УНІАН). У нас більше 100 тис. дітей, які були так чи інакше вивезені з окупованих територій, зокрема, їх відбирали у батьків і незаконно депортували", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що депортацію дітей розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який раніше вже назвав причетними до злочину президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову, а також видав ордер на їхній арешт. Як зазначив Подоляк, в рамках цього Україна на різних "майданчиках" ініціює створення координаційних груп, які можуть надати допомогу в поверненні неповнолітніх з Росії та Білорусі.

"Відповідно, ті країни, які можуть в цьому брати активну участь - Туреччина і Саудівська Аравія, які проявили себе як переговірники в обміні військовополоненими, особливо, там, де фігурували громадяни інших країн. І, відповідно, якщо вони успішно брали участь у переговорах щодо обміну військовополоненими, то, безумовно, було б непогано їх залучати до таких важких кейсів як повернення українських дітей", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що деталей таких переговорів не стане розголошувати, бо це - важкі процеси. Зокрема, тому що багато дітей вже втратили "умовну ідентичність" - окупанти у них відібрали документи, замінили імена, прізвища, віддали в прийомні сім'ї. За його словами, наразі триває важкий процес щодо встановлення місцезнаходження викрадених українських дітей.

Також Подоляк не підтвердив і не спростував інформацію про те, чи бере участь Абрамович у цих процесах. "Він може сам відповідати на питання про свою участь в тих чи інших процесах", - сказав Подоляк.

Росія депортує українських дітей - головне

Росія вдавалася до депортації українських дітей до Росії одразу після повномасштабного вторгнення. Встановлено імена майже 20 тисяч дітей, які, по суті, були викрадені окупантами.

Під загрозою депортації - близько 200 тисяч дітей, які перебували на територіях, окупованих Росією.

Депортацію українських дітей розглядає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який вже назвав причетними до злочину президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову і видав безстроковий ордер на їхній арешт.

Вас також можуть зацікавити новини: