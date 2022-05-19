Українців просять не займати черги заздалегідь.

"Укрпошта" 23 травня випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж.

Про це повідомив Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Так співпало, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "Москва" - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж", - повідомив він.

Смілянський закликав людей не займати черги заздалегідь. Час продажу та всі деталі "Укрпошта" оголосить ввечері 22 травня.

"Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників – тобто в 5 разів більше ніж перша та у двох номіналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для міжнародних відправлень", - йдеться у повідомленні.

Продаватися вона буде у більш ніж 1500 відділеннях Укрпошти. В перший тиждень 1 мільйон марок спрямують саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.п. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь-якого номіналу 1+1, 2 одного і т.п.)

Ще 1.5 мільйона марок буде продаватися на 5 інтернет майданчиках, зокрема міжнародних. Ліміт – той же самий: 2 блоки на замовлення.

"Окрім марки з актуальним положенням корабля для замовлень онлайн будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску, а також інші тематичні марки. На більшості онлайн-майданчиків буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" планує випустити марку, присвячену перемозі Kalush Orchestra на "Євробаченні".

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