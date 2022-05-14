Для участі в опитуванні потрібно зайти в розділ послуги, обрати "Опитування" та віддати свій голос.

У додатку "Дія" сьогодні, 14 травня, вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки "Укрпошти".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Перша поштова марка з "Русскім воєнним корабльом" стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, — можна вибрати в "Дії", - зазначив Федоров.

Для цього потрібно зайти в розділ послуги в додатку "Дія", обрати "Опитування" та віддати свій голос.

Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня. Результати будуть оголошені 22 травня.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку " російський військовий корабель, йди...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

Згодом "Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки, присвяченій війні з Росією: "російський військовий корабель ... все!".

Довідка УНІАН. "Російський військовий корабель, йди ...!"- фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися, під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вираз став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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