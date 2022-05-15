Зокрема, дизайн марки буде погоджено з організаторами конкурсу для дотримання прав інтелектуальної власності.

Державне підприємство "Укрпошта" планує випустити нову марку, присвячену перемозі гурту Kalush Orchestra на цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це у соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зокрема, він від імені всієї компанії "Укрпошта" привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою на "Євробаченні".

"Укрпошта" випускає марки згідно з рішенням Художньої ради. Але, я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так, як ми це зробили з Русланою та Джамалою", - заявив Смілянський.

"Дизайн марки ми безумовно розробимо окремо, бо повинні це погодити з "Євробаченням". Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності", - наголосив гендиректор "Укрпошти".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня група Kalush Orchestra, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині, одразу після свого виступу у великому фіналі закликала врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Також свою підтримку Україні передали словами та іншими способами ще кілька учасників, зокрема Ісландії та Німеччини.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man".

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