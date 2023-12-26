На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою "вибори президента РФ".

Окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів у підтримку російського лідера Володимира Путіна.

"На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою "вибори президента РФ". Так, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора Путіна у кандидати. Збір проводять на захоплених землях України, й в кращих традиціях збір відбувається примусово", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Як зазначається, більшість відкритих точок стоять без черги, водночас "виїзні бригади волонтерів", звезених з РФ, працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах. В ЦНС наголосили, що в примусовому порядку працівників змушують підписувати юридично нікчемні папірці.

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"Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст – продемонструвати лояльність місцевого населення до нацистського вождя", - заявили в Центрі нацспротиву.

Вибори Путіна - останні новини

На тимчасово окупованій території Херсонщини відкрили "виборчий штаб Володимира Путіна". В Кремлі продовжують гратись у шоу під назвою "вибори", яке має на меті пропагандистську ціль - продемонструвати підтримку путінського нацизму з боку пересічного росіянина.

Водночас, як наголосили в ЦНС, на тимчасово окупованих територіях цей фарс має на меті продемонструвати "легальність" окупації, завдяки явці місцевих мешканців. Проте цієї явки не має, тому росіяни вчергове розтягнули "вибори" на три дні й дозволили голосувати за "місцем проживання".

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