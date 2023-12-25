Терорист і військовий злочинець з липня перебуває в російському СІЗО.

Прибічники російського терориста, воєнного злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова не змогли висунути його кандидатом у президенти Росії. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що ініціативна група підтримала висування колишнього командира донецьких сепаратистів, який нині перебуває в російському СІЗО за звинуваченням в екстремізмі. Проте, незважаючи на те, що його прихильникам вдалося зібрати необхідну кількість підписів — 500, чотири нотаріуси, з якими раніше було досягнуто відповідної домовленості, несподівано відмовилися від участі у з'їзді.

Як розповів журналіст Олексій Полоротов, після фіаско з нотаріусами організатори намагалися в терміновому порядку знайти іншого аналогічного фахівця, проте не змогли. У результаті дружина Стрєлкова Мирослава Регінська заявила, що всі підписи завірять наступного дня.

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"Однак ця процедура повинна проводитися саме в рамках зборів, інакше з формальної точки зору вони вважатимуться такими, що не відбулися. Нотаріальне завірення протоколу реєстрації членів ініціативної групи та протоколу самих зборів є обов'язковим та передбачено частиною 5 статті 34 федерального закону "Про вибори президента РФ", - пише видання.

Ігор Гіркін-Стрєлков - останні новини

21 липня Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, - п'ять років позбавлення волі.

У вересні суд у Москві залишив Гіркіна-Стрєлкова під арештом ще на три місяці. Сам терорист свою провину не визнає і має намір "відстоювати своє добре ім'я і честь в суді".

Нещодавно Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.

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