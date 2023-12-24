Наразі "волонтери" збирають підписи за висування міжнародного злочинця у президенти.

На тимчасово окупованій території Херсонщини відкрили "виборчий штаб Володимира Путіна".

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що в Кремлі продовжують гратись у шоу під назвою "вибори", яке має на меті пропагандистську ціль - продемонструвати підтримку путінського нацизму з боку пересічного росіянина.

Водночас, як наголосили в ЦНС, на тимчасово окупованих територіях цей фарс має на меті продемонструвати "легальність" окупації, завдяки явці місцевих мешканців. Проте цієї явки не має, тому росіяни вчергове розтягнули "вибори" на три дні й дозволили голосувати за "місцем проживання".

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"В межах підготовки до імітації волевиявлення на лівому берегу Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Владіміра Путіна", який має керувати діями "волонтерів" з РФ. Останніх звозять в регіон для фальсифікацій та масовки. Наразі "волонтери" збирають підписи за висування міжнародного злочинця у президенти. Підписи збирають в оточенні озброєних окупантів, в тому числі й серед військовослужбовців ЗС РФ", - заявили в Центрі нацспротиву.

На тимчасово окупованих територіях зростає незадоволення через РФ

На тимчасово окупованих росіянами територіях (ТОТ) Сходу України зростає невдоволення серед місцевого населення. Упродовж місяців російсько-окупаційна влада не в змозі покращити соціально-економічну ситуацію на ТОТ. Зокрема, у Центрі нацспротиву назвали лише деякі з безлічі факторів, які спричинили зростання невдоволення серед місцевого населення.

Також російські загарбники вирішили створити "добровольчий батальйон" під назвою "Донецьк". Насправді це загін найманців-контрактників. І мешканців тимчасово окупованого Донецька у батальйоні не буде.

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