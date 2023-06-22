Справу розглядали у закритому режимі.

Навозаводський суд Чернігова закрив адмінпротокол щодо найстаршої матері України Валентини Підвербної, обвинуваченої у знущаннях з доньки Анни.

Як йдеться в сюжеті ТСН, 21 червня заслухали пояснення її 12-річної доньки Анни, пресу на засідання не пустили. Домашнього насильства суд не побачив.

"На нашу думку, і суд нашу думку підтримав, що мати не чинила насильства стосовно доньки. Необґрунтований протокол підлягає закриттю", – розповів захисник Валентини Підвербної Андрій Котенок.

За його словами, дитина не підтвердила у суді фактів її побиття матір'ю, повідомляє "Суспільне". "Що щодо неї чинили насильство, дитина не говорила такого. Вона каже: "Я люблю маму", - каже Котенок.

Скандал довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної

Навесні довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної розгорівся скандал: її 12-річна донька Анна поскаржилася на знущання матері, побиття й булінг.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення забрати доньку у 78-річної матері. Після цього Анна опублікувала у своєму Instagram ще серію постів, в яких розповіла, як мати знущалася з неї.

Валентина Підвербна обвинувачення відкидає й каже, що її доньку нібито хтось переконує публікувати такі пости зі скаргами на неї.

Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

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