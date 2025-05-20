До досягнення повноліття дівчина залишиться з опікункою.

Сьогодні Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення забрати Анну Підвербну від її матері Валентини, яка є найстаршою породіллею в Україні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка підтримує дівчинку. За її словами, рішення суду стало для Анни справжнім полегшенням. Засідання проходило в закритому режимі.

"Ми щиро вдячні суду за справедливе рішення, а також органу опіки та піклування за підтримку. Попереду, можливо, нас очікує ще апеляція, але сьогодні ми зробили дуже важливий крок для встановлення справедливості у цій справі. Крок, який дає надію Ані на щасливе дитинство", - написала вона.

Відео дня

У доданому відео Тунік-Фриз зауважила, що Аня дуже гарно виступила на суді. У кадрі вона виглядає радісною і щасливою. В інтервʼю Суспільному дівчина розповіла, що за жодних умов не хоче повертатися назад, адже під час життя з матір'ю зазнавала різних видів насильства і вимушена була жебракувати:

"Зараз моє життя - щасливе. Я живу, я займаюсь музикою, я граю на саксофоні, я ходжу до звичайної школи, я займаюсь з репетитором. І я щаслива".

Дочка Валентини Підвербної - що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні 2023 року довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної розгорівся скандал: її 12-річна донька поскаржилася на знущання. Дитина заявила, шо мати нібито її била, рвала на ній одяг й забороняла прибирати вдома.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно забрати доньку у 78-річної матері через загрозу життю дитини та неналежні умови її проживання. Після перебування в реабілітаційному центрі в дівчинки зʼявилася опікунка.

Чернігівка Валентина Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

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