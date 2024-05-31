Дівчинка помітно змінилася ззовні, прагне розвиватися та навчатися.

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної – Анна-Марія вже місяць живе в прийомній родині.

Про це розповів заступник голови обласної ради Дмитро Блауш, який вже рік підтримує дівчинку після її допису у соцмережі про проблеми в родині.

"Вже місяць, як Аня у новій родині. Безумовно, хочеться подякувати її опікуну – жінці, котра взяла на себе велику відповідальність продовжувати виховувати дитину. Дарувати тепло, ласку, любов та увесь свій час, це дорогого вартує", - зазначив він, проте не назвав прізвище жінки.

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Блауш привіз дівчинці синтезатор, оскільки вона хоче грати, розвиватися і вчитися новому.

Також заступник голови облради наголосив на важливій ролі в долі Анни усіх представників соціальних служб і медзакладів, які допомагали дитині. Насамперед, працівникам Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у с. Хмільниця, де дівчинка провела тривалий час і де з нею відбулися значні фізичні та психологічні зміни.

На фото, яке він оприлюднив, Анна значно подорослішала. У коментарях дописувачі зазначають, що вона змінилася на краще.

Що відомо про скандал довкола найстаршої матері України та її доньки

Валентина Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Навесні 2023 року довкола жінки розгорівся скандал – її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, побиття й булінг.

Підвербна обвинувачення відкинула й завила, що її доньку нібито хтось переконує публікувати дописи зі скаргами на неї.

Згодом виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення забрати доньку у 78-річної матері. З того часу вона перебувала у центрі соціально-психологічної реабілітації під Черніговом.

У жовтні 2023 року Новозаводський суд м. Чернігова вирішив відібрати доньку в найстаршої матері країни без позбавлення її батьківських прав до досягнення дівчинкою 14-річного віку – до 23 лютого 2025 року. Заборони на зустрічі з донькою у Підвербної немає.

У травні стало відомо, що Анна вже кілька тижнів проживає у новій сім'ї у Чернігові. Тимчасову опіку над дівчиною взяла на себе давня знайома родини Підвербних, 50-річна сусідка Олена.

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