Дівчинка проживає зі своєю опікункою.

Заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш у перший день нового року на своїй сторінці в мережі Фейсбук опублікував фото з Анною Підвербною, донькою найстаршої породіллі України Валентини Підвербної.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, дівчинка підросла і схудла, виглядає сучасним підлітком. Блауш написав, що вчора привітав всіх найближчих.

"Хочу нагадати, ще не так давно ми були, як на другій фото, а зараз такі як на першій. Дві операції на очах позаду, гарні очі та рівний погляд. Зміни, яких так хотіла дитина, хоча і не дозволяє її так назвати, бо каже, що вже доросла. Вірте в дива друзі мої, адже все можливо. Аня вірила і вірить, тож вірте і ви", - написав заступник голови обласної ради.

Відео дня

У коментарях дописувачі дуже позитивно оцінили, як змінилася Аня, зазначивши, що "змінилася до невпізнання" й отримала "шанс на щасливе життя".

Зараз Анна Підвербна проживає зі своєю опікункою.

Дочка Валентини Підвербної - що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні 2024 року довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної розгорівся скандал: її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, та нібито її била, рвала на ній одяг й забороняла прибирати вдома.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно забрати доньку у 78-річної матері через загрозу життю дитини та неналежні умови її проживання. Після перебування в реабілітаційному центрі в дівчинки зʼявилася опікунка.

Чернігівка Валентина Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Вас також можуть зацікавити новини: