Лубінець закликав університет провести службове розслідування.

Професор Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко втрапив у скандал через слова про "голодних" українок.

Заява пролунала в етері YouTube-каналу Олександра Шелеста, який раніше хотів заблокувати Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України. Зазначалося, що на цьому каналі виходять інтерв'ю з людьми, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи.

Під час обговорення європейської миротворчої місії, яка передбачає відправку іноземних військових в Україну, Василенко заявив, що це може вирішити демографічну проблему:

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"Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших харчах європейських. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, і чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені".

Студпарламент ННІЖ опублікував заяву, в якій звинувачує Василенка у виступах на проросійських майданчиках, сексистських висловлюваннях та просуванні російських наративів. Вони оголосили адміністрації бойкот до моменту його звільнення.

"Студентський парламент вимагає негайної реакції на нашу заяву та забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України", - йдеться у заяві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що написав листи на Міністерство освіти і науки та сам університет, а також вважає за потрібне звернутися до Служби безпеки України:

"Можливо хтось не знав, та професор близько року тому вже втрапляв у скандал і наша інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану".

Скандали у КНУ ім. Шевченка

На початку року Громадське повідомляло, що понад 170 студентів ННІЖ звернулися до керівництва інституту та уповноваженого ВР з прав людини зі скаргами на Микиту Василенка.

У зверненні йшлося, що викладач дозволяє собі сексистські коментарі у бік студенток, а також "розповідає студентам на заняттях про "велич Росії". Тоді йому винесли догану.

Нагадаємо, у 2019 році доцента Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Петра Романенка звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях.

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