Також під забороною використання російських джерел.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив російські джерела та закрив програми з вивчення російської та білоруської мов.

"У нас в інституті філології вивчалася російська мова і література, білоруська мова і література, фарсі (перська). В минулому році ми ці програми закрили. Але це емоційний крок", – сказав ректор університету Володимир Бугров в інтервʼю виданню "Українські Новини".

Також КНУ частково заборонив використовувати російські джерела. За його словами, історичні джерела російською мовою все ж використовуються, але переважна більшість технічної літератури вже замінена на англомовну.

Відео дня

На переконання Бугрова, русистика (наукова дисципліна з вивчення всіх аспектів Росії – російської культури, російської історії тощо) все ж має вивчатися, як свого часу в США вивчали совєтологію.

"У радянські часи у провідних американських і європейських університетах була "совєтологія". Тобто фахівці, які для військового та політичного керівництва досліджували і готували висновки. Так само на сьогодні ми повинні формувати цю русистику спеціального ґатунку. Тому що ми маємо розуміти, що може бути через 5 чи 10 років, хто там є лідерами, з ким далі працювати", - впевнений Бугров.

Відмова від російської мови в Україні

Цьогорічне опитування КМІС показало, що 42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, а 52% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах. Ше у 2019 році лише 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах.

Також цього року у стінах Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою.Тепер заборона стосується й міжособистісного спілкування.

Вас також можуть зацікавити новини: