На думку сестри Павла Шеремета, його точно вбили "не прості смертні".

Двоюрідна сестра журналіста Павла Шеремета Оксана Мозгунова не виключає, що до його вбивства можуть бути причетні спецслужби Білорусі.

Читайте також"Похорон правосуддя": активісти на Банковій влаштовували траурну процесію через "справу Шеремета" (фоторепортаж)Про це пише видання "Сьогодні".

На її думку, Шеремета точно вбили "не прості смертні".

"Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане", – зазначила Мозгунова.

Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо

Сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Вбивство Шеремета: подробиці

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугар.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугар напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненко, Кузьменко і Дугар додали ще дві підозри, а також змінили зміст попереднього. Їх справу розглядає суд присяжних.

Антоненко перебуває під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугар - під заставою.

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Автор: УНІАН