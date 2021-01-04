Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року / фото УНІАН

Двоюрідна сестра журналіста Павла Шеремета Оксана Мозгунова не виключає, що до його вбивства можуть бути причетні спецслужби Білорусі.

Читайте також"Похорон правосуддя": активісти на Банковій влаштовували траурну процесію через "справу Шеремета" (фоторепортаж)Про це пише видання "Сьогодні".

На її думку, Шеремета точно вбили "не прості смертні".

"Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане", – зазначила Мозгунова.

Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо

Сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Вбивство Шеремета: подробиці

  • Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.
  • 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугар.
  • Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугар напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
  • 21 травня Антоненко, Кузьменко і Дугар додали ще дві підозри, а також змінили зміст попереднього. Їх справу розглядає суд присяжних.
  • Антоненко перебуває під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугар - під заставою.

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Автор: УНІАН