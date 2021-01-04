Двоюрідна сестра журналіста Павла Шеремета Оксана Мозгунова не виключає, що до його вбивства можуть бути причетні спецслужби Білорусі.
Читайте також"Похорон правосуддя": активісти на Банковій влаштовували траурну процесію через "справу Шеремета" (фоторепортаж)Про це пише видання "Сьогодні".
На її думку, Шеремета точно вбили "не прості смертні".
"Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане", – зазначила Мозгунова.
Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо
Сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.
У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.
Вбивство Шеремета: подробиці
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугар.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугар напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненко, Кузьменко і Дугар додали ще дві підозри, а також змінили зміст попереднього. Їх справу розглядає суд присяжних.
- Антоненко перебуває під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугар - під заставою.
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