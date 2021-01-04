Фрагменти інформації, які слідчі отримали у грудні 2020 року, оприлюднені в інтернеті. На записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета.

У Національній поліції України заявили про отримання документів і аудіозаписів щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Нацполіція повідомляє у Facebook.

Читайте також"Похорон правосуддя": активісти на Банковій влаштували траурну процесію через "справу Шеремета" (фоторепортаж)"У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сказано, що "документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

"Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі українські правоохоронці отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій.

У поліції нагадали, що справу стосовно виконавців підриву авто Шеремета передано до суду, щодо замовників виділене окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває.

Вбивство Шеремета: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито у кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Їхню справу розглядає суд присяжних.

Антоненка утримують під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугарь – під заставою.

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Автор: Віталій Саєнко