Хлопець отримав довічне, однак ще може подати апеляцію на рішення суду.

Личаківський районний суд Львова засудив до довічного ув’язнення 22-річного Нестора Литвинчука, обвинуваченого у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок понад два роки тому. Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат батька вбитої дівчини Ігор Акер.

Він розповів, що обвинувачений свою вину визнав і вдавав щиросердне каяття.

"У суді він визнав, що готувався до того завчасно, привіз з собою ніж. З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав в інтернеті, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні", - зазначив адвокат.

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За його словами, експертиза встановила, що хлопець був осудний і в момент скоєння злочину, і тепер.

"Підсудний симулював психічні розлади. До того ж згодом він намагався показати, що визнає провину і навіть переказував батькові вбитої дівчини якісь кошти як компенсацію. У суді юнак поводився цинічно, він читав з папірця, що визнає вину і щиро кається. Його "щире каяття" можна розцінювати як спробу уникнути найвищого ступеня покарання", - вважає Акер.

Відповідно до вироку, Литвинчук має сплатити батькові вбитої дівчини 861 тис. грн моральної шкоди.

Вирок ще не набрав законної сили, адвокат не виключає, що обвинувачений його оскаржить.

Вбивство студентки Дар’ї Косенок у Львові: що відомо

У березні 2021 року у Львові в орендованій квартирі виявили вбитою 19-річну студентку з Дніпропетровщини Дар’ю Косенок. Туди її запросив Нестор Литвинчук, з яким вона раніше зустрічалася та розірвала стосунки.

На тілі загиблої дівчини виявили численні ножові поранення.

Згодом Литвинчука затримали у Східниці на Львівщині, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів.

Спочатку судово-психіатрична експертиза визнала хлопця неосудним. На вимогу батьків дівчини її провели повторно у Києві. За результатами нової експертизи встановлено, що Литвинчук симулював психічний розлад. Після цього справу передали до суду.

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