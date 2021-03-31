Тіло зниклої Дар'ї Косенок знайшли в одній із кімнат орендованої квартири з дев'ятьма ножовими пораненнями грудної клітини.

Затриманий хлопець 19-річної львівської студентки Дар'ї Косенок з Дніпропетровщини, зізнався у її вбивстві. До злочину його нібито штовхнули ревнощі.

"Так, як ми з ним спілкувались, це на ґрунті ревнощів, на побутовому ґрунті, виник такий конфлікт. Надалі йому вже важко пояснити свої дії", - розповів ТСН керівник Львівського районного управління поліції Павло Гарасим.

Видання ZAXID.NET з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що підозрюваного затримали в одному з хостелів Східниці, де він переховувався: хлопець втік зі Львова у Дрогобич, а звідти у Східницю. Зі слів затриманого, він приревнував свою кохану і тому напав на неї з ножем, пише видання.

Читайте такожЖитель Миколаєва забарикадувався у квартирі з бойовою гранатою (фото, відео)Відомо також, що хлопець не жив у Львові постійно, а приїжджав лише час від часу, щоб зустрітися з Дар'єю.

Кілька тижнів тому, за інформацією видання, пара посварилися, і хлопець забрав у дівчини телефон. Тоді вона повідомила про це до поліції, однак уже за кілька днів забрала заяву, пояснивши, що претензій до хлопця не має.

За словами керівника Львівського районного управління поліції, Дар'я зустрічалася з підозрюваним близько двох років. У переддень вбивства пара винайняла квартиру на добу, а згодом продовжила оренду ще на день.

За інформацією правоохоронців, перед вбивством ані дівчина, ані хлопець не вживали алкоголь. Тіло Дар'ї знайшли в одній із кімнат з дев'ятьма ножовими пораненнями грудної клітини.

"Бойфренд 19-річної Дар'ї, знаючи, що на вході в будинок є камера, втікав через вікно. ... На даний час непрацюючий, займався програмуванням", - розповів Павло Гарасим.

Смерть львівської студентки: що відомо

Дар'я Косенок зникла в понеділок, 29 березня. Вранці вона вийшла з гуртожитку, а орієнтовно о 16:00 з нею зник зв'язок. Наступного дня її мати, яка мешкає у Кам'янському, зв'язалася зі львівської поліцією з проханням знайти доньку.

Увечері 30 березня дівчину знайшли в орендованій квартирі у Львові з множинними колото-різаними ранами. Виявила тіло дівчини та викликала поліцію власниця квартири на вулиці Личаківській.

За словами правоохоронців, уже за кілька годин вони встановили особу чоловіка, причетного до вбивства. Це виявився 19-річний мешканець Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Винному у вбивстві дівчини загрожує від семи до 15 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова