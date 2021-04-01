У вбивстві підозрюють бойфренда дівчини, він заарештований на 60 діб.

Личаківський районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок, яке сталося у Львові 30 березня.

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Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Львівської області.

Згідно із рішенням суду, ймовірний убивця дівчини, студентки з Дніпропетровської області, заарештований на 60 діб, до 31 травня, без права внесення застави. До суду він перебуватиме у СІЗО.

Вбивство Дар'ї Косенок

30 березня у Львові, в орендованій картирі по вулиці Личаківській, знайшли мертвою 19-річну студентку з Дніпропетровської області, яка до цього перебувала в розшуку.

Наступного дня з хостелів курортного селища Східниця поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився бойфренд-одноліток дівчини. За фактом злочину порушено провадження (ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство»).

Санкція статті передбачає покарання - від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Затриманий хлопець 19-річної Дар'ї Косенок з Дніпропетровщини, зізнався у її вбивстві. До злочину його нібито штовхнули ревнощі.

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Автор: Мирослава Бзікадзе