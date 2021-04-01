Дар'я Косенок / facebook.com/SarvaUa/
Личаківський районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок, яке сталося у Львові 30 березня.
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Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Львівської області.
Згідно із рішенням суду, ймовірний убивця дівчини, студентки з Дніпропетровської області, заарештований на 60 діб, до 31 травня, без права внесення застави. До суду він перебуватиме у СІЗО.
Вбивство Дар'ї Косенок
- 30 березня у Львові, в орендованій картирі по вулиці Личаківській, знайшли мертвою 19-річну студентку з Дніпропетровської області, яка до цього перебувала в розшуку.
- Наступного дня з хостелів курортного селища Східниця поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився бойфренд-одноліток дівчини. За фактом злочину порушено провадження (ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство»).
- Санкція статті передбачає покарання - від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
- Затриманий хлопець 19-річної Дар'ї Косенок з Дніпропетровщини, зізнався у її вбивстві. До злочину його нібито штовхнули ревнощі.
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