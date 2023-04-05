Комендантська година у великодню ніч не змінюється, служби у храмах транслюватимуть телеканали, а також платформи Youtube та Facebook.

У Києві на Великдень комендантська година не змінюється. Великодню службу у храмах можна буде подивитися онлайн.

"В ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди, з 00:00 до 05:00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці", - повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

Як повідомляється, для задоволення потреб вірян буде організовано онлайн-трансляції служб у храмах. Їх можна буде подивитись як на центральних телевізійних каналах, так і на інтернет-платформі Youtube та у Facebook.

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"По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик", - інформує КМВА.

Військова адміністрація закликає жителів міста поставитися до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю.

"Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Комендантська година в Києві

Комендантську годину в столиці Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії. Протягом року часовий проміжок заборони на пересування містом постійно зменшувався. Так, з 26 березня комендантська година триває від 00:00 до 05:00.

Під час комендантської години забороняється перебувати в громадських місцях та переміщатися містом. Виходити на вулицю дозволено, тільки щоб дійти до укриття під час повітряної тривоги.

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