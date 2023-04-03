Найбільш дорогими складовими пасхального кошика традиційно залишаються м'ясні продукти.

В Україні за рік пасхальний кошик подорожчала на чверть. Вартість основної складової пасхального кошика - паски домашньої випічки.

Як повідомили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сири, хрін та сіль обійдуться на українську сім'ю з чотирьох осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий самий набір продуктів коштував 972 грн.

"Вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт.яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) – становитиме 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8% більше вартості паски 2022 року. Це обумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92%), цукор (+20,5%), масло вершкове (21,9%) і родзинки (+16,7%)", – пояснив директор Наукового центру Юрій Лупенко.

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За його словами, ціни на борошно і дріжджі залишилися на торішньому рівні.

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежатиме від складових та обробки випічки.

"У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становить в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на інші складові святкового кошика зросли на 9,4% - 38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня 2022 року", – підкреслив експерт.

Як зазначив Лупенко, найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало й сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Разом з тим серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375-457,50 грн за 1 кг), за вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за м'який сир (0,5 кг), який обійдеться в 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

У той же час ціна хрону (250 г) складе 16 грн (14-22 грн) і буде залежати від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 2 грн.

"У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9% перевищує вартість торішнього кошика такого ж складу в 1210 грн", – зазначив експерт.

Він пояснив, що таке зростання обумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Адже порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1-25%: томати тепличні (0,5 кг) – до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) – до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15% – 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

Разом з тим за пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Великодній кошик під час війни

Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчав на чверть. Найбільше зростання цін було зафіксовано на м'ясні продукти. Середня вартість великоднього кошика в Україні в умовах воєнного стану у 2022 році становила 972 грн, що на 191 грн (24,6%) дорожче, ніж торік.

27 березня 2023 року член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив про те, що цього року зростання цін на продукти великоднього кошика очікується на рівні 10%. За словами експерта, на м'ясо і яйця варто чекати підвищення цін на 5-7%, на сир – на 3-5%.

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