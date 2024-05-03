Можуть бути і провокації, і підбурювання людей.

Не виключено, що в неділю, на Великдень, російські окупанти можуть вдатися до масованих ракетних атак та провокацій. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

"Пам'ятаймо, що ворог підступний та цинічний, тож ризики масованих ракетних атак та всіляких провокацій досить великі", - зазначає він.

При цьому правоохоронець дав кілька порад як можна подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Серед них:

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утриматись від відвідування масових заходів, а зробити це в режимі онлайн;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання;

дотримуватися комендантської години, встановленої для кожного регіону, бо свята не є винятком;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувати в укриттях.

Білошицький також зазначає, що громадяни мають одразу повідомляти поліцейським або на 102 про підозрілі предмети та осіб.

"Ми будемо поруч і здійснюватимемо патрулювання у ще більш посиленому режимі, аби ви безпечно відзначили світле Воскресіння Христове", - написав він,

Поліцейський також закликає не порушувати норм громадського порядку та дотримуватися ПДР.

"Пам’ятаємо, завдяки кому маємо змогу зібратися у колі друзів та рідних і якою ціною наша країна виборює кожен новий день", - наголошує Білошицький.

Великдень-2024 і війна в Україні

У Повітряних силах розказали, чи чекати українцям масованих ракетних ударів на Великдень. Як повідомив речник командування ПС ЗСУ Ілля Євлаш, не можна виключати масованих ракетних обстрілів на Великдень з боку Росії. За його словами, таке не виключається, але українська оборона готова до відбиття повітряного нападу противника.

За його словами, людям варто бути уважними і слідкувати за повітряними тривогами у будь-який час, не важливо чи це Великдень чи це звичайний середньостатистичний день.

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