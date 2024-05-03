Місцева влада прогнозує посилення російських атак найближчими днями.

Жителям міста Білопілля на Сумщині радять виїхати на 10 днів через можливе посилення обстрілів з боку Росії. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Білопільський міський голова Юрій Зарко.

"На жаль, це не перший рік ми маємо таку ситуацію. Дійсно, на свята ворог посилює обстріли. Зокрема, ми бачили це торік, позаторік. Тому є певна тенденція, ми навчились дещо аналізувати, прогнозувати дії ворога. І особливо зараз, розуміючи те, що їм потрібно відволікти частину військ від східного напрямку. Також була дуже велика активність тиждень-два тому "Градів" і артобстріли, а потім деяке затишшя. А це означає, що це – "затишшя перед бурею", що готують нові удари. Я впевнений особисто, що на свята вони захочуть нас "привітати", - сказав Зарко.

Він зауважив, що це не евакуація, а рекомендація для місцевих.

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Сім’ям з дітьми міський голова рекомендував за можливості виїхати за межі міста – десь до родичів у села чи інші безпечніші міста.

За словами Зарка, ворог обстрілює усю територію Білопілля, там немає безпечних зон. Тому він закликав максимально бути поблизу укриттів тих, хто залишатиметься у місті, та не виходити на вулиці без нагальної потреби.

"99% усіх загиблих у нас – це ті люди, які перебувають у людних місцях, десь в центрі, на вулиці", - підкреслив він.

Окрім того, учора на своїй сторінці у Facebook Зарко повідомив про ухвалене ним рішення, що максимальна кількість працівників міськради та бюджетних установ мають піти у тарифну відпустку з 1 по 10 травня.

"Я та мої заступники працюємо. Служби, які задіяні у прийомі заяв про пошкоджене майно, та реєстраційна служба, також працюють", - зауважив він.

Як зауважив міський голова, враховуючи, що для ворога немає нічого святого, очікувати послаблень на Великодні свята не доводиться.

"А далі 7 травня – так звана інавгурація (Володимира Путіна – УНІАН), а 9-го – День перемоги. Очевидно, що ворог захоче нас "привітати" з такими "святами", - написав Зарко.

Зарко додав, що загрози вторгнення РФ на Сумщину наразі немає.

"Інформація щодо чеченців за 200 кілометрів не є загрозою. Одні приїхали – інші поїхали. Нам треба боятися не примарного наступу, а саме реальних обстрілів", - написав він.

Ситуація з обстрілами на Сумщині

Сумщина вже протягом двох років потерпає від російських атак, загарбники застосовують різні типи озброєння.

Зокрема, 8 квітня російські окупаційні війська скинули 4 керовані авіабомби (КАБ) на центр міста Білопілля. Руйнувань зазнала міська рада. Не обійшлося без жертв. 11 квітня росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.

26 квітня у Білопіллі було зафіксовано 5 вибухів – російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Внаслідок цього одна жінка загинула.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що Росія не має достатньо сил для наступу на Сумщину чи Харківщину.

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