РФ останнім часом зменшила напади "шахедами", але збільшила використання ракет Х59

РФ останнім часом зменшила напади "шахедами", але збільшила використання ракет, зокрема Х59. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдиних новин", коментуючи офіційну статистику, що показує різке зменшення дронових атак ворога по Україні у квітні цього року.

"Росія зараз дещо виключила зі свого списку засобів повітряного нападу "шахед". Зараз ми бачимо, що вони атакують здебільшого балістичними та керованими авіаційними ракетами типу Х59. Однак навіть цієї ночі все ж таки два "шахеди" вони застосували. Ми їх успішно ліквідували", - зазначив Євлаш.

Щодо ракет Х59 він зауважив, що з нею можна боротися засобами ППО, які є в Україні.

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"Це не тільки Patriot. Це і NASAMS, і IRIS-T", - уточнив він.

Речник Повітряних сил нагадав, що ці ракети є досить потужною зброєю, що призначена для ураження наземних, надводних об’єктів, є протикорабельним засобом.

"Зараз ворог активно застосовує саме цей тип ракет. Його є декілька модифікацій, з різними головками наведення. Росіяни останнім часом значно збільшили інтенсивність застосування Х59. Є ще дещо покращений вид ракети – Х69, вони досить схожі по своїм параметрам, однак Х69 має дещо більшу ударну спроможність і дещо далі може залітати по території нашої країни", - прокоментував Євлаш.

Щодо того, чи чекати українцям масованих ракетних обстрілів на Великдень він зазначив, що таке не виключається, але українська оборона готова до відбиття повітряного нападу противника.

"Як ми бачили вже неодноразово, будь-які повідомлення про так звані мирні домовленості тимчасового перемир’я – вони не діють з російської сторони. Тому ми не можемо виключати те, що підлий, підступний ворог може нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - сказав Євлаш.

В той же час він підкреслив, що людям слід бути уважними і слідкувати за повітряними тривогами у будь-який час, не важливо чи це Великдень чи це звичайний середньостатистичний день.

Атака "шахедами" та ракетна загроза

Близько опівночі Повітярні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по Одещині. Згодом повідомили про рух БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморська.

При цьому протягом доби 1 травня та початку доби 2 травня ціла низка оголошених в областях України повітряних тривог були пов’язані з застосуванням росіянами балістики та керованих авіаційних бомб.

Згідно з даними Головного управління розвідки, станом на кінець квітня в Росії налічується орієнтовно 755 ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69.

В ГУР зазначають, що зокрема росіяни накопичили 270 крилатих ракет 3М-14 "Калібр". І при цьому щомісяця можуть виробляти цих ракет до 30-40 одиниць.

Також в арсеналі ворога є близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Росія виробляє до 10 ракет цього типу на місяць.

Крім того, є 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць.

Також в арсеналі країни–агресора є 45 керованих авіаційних ракет Х-69. Темпи виробництва становлять 1-3 одиниці на місяць.

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