Продовження існуючої політики мобілізації може призвести до поразки, заявив військовий.

До лав українського війська необхідно залучати молодь, 27 років - це "абсолютно неадекватний" вік призову, заявив екскомандир полку "Азов".

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну", - написав майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

Жорін каже, що молодь має кращу фізічну підготовку та креативне мислення, а також здатна швидше ухвалювати рішення. Він пояснює успіх "Азову" в 2014 році тим, що більшість добровольців були молодими.

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"27 років - це абсолютно неадекватний вік призову, і це потрібно змінювати. Залучати молодь, яка після війни матиме достатньо досвіду, амбіцій, сил та моральних прав, аби брати на себе керівництво державою", - пропонує він.

На думку війського, продовження існуючої політики мобілізації загрожує і фізичною, і ментальною поразкою у війні. "Коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості", - вважає Жорін.

Мобілізація молоді: що відомо

Нагадаємо, у травні Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Питання зниження призовного віку зараз активно обговорюється у суспільстві. Днями сенатор Ліндсі Грем заявив, що українська армія потребує більшої кількості людей. "Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити не тільки в 25 або 27 років", - сказав він.

Водночас The New York Times попереджав про небезпеку зниження призовного віку для майбутнього країни - це призведе до скорочення народжуваності, що поставить під загрозу безпеку і економіку України.

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