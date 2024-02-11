Зараз в Україні в три рази більше 40-річних чоловіків, ніж 20-річних, пишуть журналісти.

Зниження призовного віку в Україні в майбутньому може поставити під загрозу безпеку і економіку країни, пише The New York Times.

У статті про те, як Україна шукає спосіб полонити ряди Збройних сил, а також забезпечити відпочинок військовослужбовцям, які з початку повномасштабної війни захищають країну, йдеться, що зниження призовного віку дозволить відправити в бій "більш струнких і здорових солдатів", однак це створить довгострокові ризики для підтримки чисельності населення України.

"Як і в більшості колишніх радянських республік, в Україні мало 20-річних, тому що народжуваність різко впала під час глибокої економічної депресії 1990-х років. Через цей демографічний спад зараз в Україні втричі більше чоловіків у віці 40 років, ніж у віці 20 років," - зазначають журналісти.

Призов до армії більшої кількості чоловіків у віці 20 років, враховуючи ймовірні втрати в боях, може призвести до скорочення народжуваності. Це, в свою чергу, через десятиліття призведе до скорочення числа чоловіків призовного і працездатного віку, поставивши під загрозу безпеку і економіку країни.

Загроза демографічної кризи: що відомо

Раніше старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Олексій Позняк заявив, що "нормальним сценарієм" для країни буде, якщо у наступні 10 років населення складе 30 мільйонів людей.

А директор Інституту Елла Лібанова вважає, що Україні загрожує депопуляція - 40 мільйонів населення можна досягти лише шляхом потужної імміграції.

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