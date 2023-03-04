Міністр також розповіла про співвідношення реєстрації відповідних заявок серед населення України - поки що перевага у жінок.

Україна подолала кризовий поріг за кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПО): станом на березень 2023 року зареєстровано понад 5 мільйонів відповідних заявок.

Ще стільки ж українців знайшли притулок за межами держави, заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на засіданні Конгресу регіональних і місцевих влад при президентові України.

"Станом на сьогодні у нас вже зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а фактична кількість - 7 мільйонів. Водночас тимчасовий притулок за межами України знайшли понад 5 мільйонів українців", - наголосила вона.

За її словами, серед ВПО жінки становлять 60%, 25% - діти, 25% пенсіонери й майже 200 тисяч – люди з інвалідністю.

Верещук зазначила, що протягом 2022 року пріоритетом було кризове реагування – евакуація та первинна допомога, зокрема, питання житла, надання предметів першої необхідності.

"На сьогодні ситуація з внутрішнім переміщенням стабілізована. Всі процеси мають контрольований характер. У 2023 році наші пріоритети змінюються – цього року нашими пріоритетами є тимчасова інтеграція наших переселенців у приймаючих громадах. А також поступова підготовка до повернення до місць постійного проживання", - повідомила Верещук.

За її словами, уряд розробив нову стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року.

Верещук повідомила, що наразі акцент робиться на тимчасовій інтеграції в приймаючій громаді, зокрема працевлаштування.

"У нас 66% внутрішніх переселенців не мають роботи. Серед них 70% - жінки", - сказала вона.

За її словами, цього року уряд планує видати мікрогрантів вже на 1,8 млрд гривень для розв'язання питання про працевлаштування ВПО.

ВИПЛАТИ для ВПО в Україні - скільки дають і хто може отримати допомогу

Нагадаємо, що 1 січня 2023 року українцям нагадали про порядок виплат для громадян, які зареєстровані в Україні та за її межами як ВПО. У Кабміні уточнили, що заявки продовжуються автоматично, а щомісячна допомога українців становить 2 тисячі гривень. Для дітей та осіб з інвалідністю грошова допомога дещо вища - на рівні 3 тисяч гривень.

Наразі довідку ВПО можна отримати через додаток "Дія" і через місцеві органи соцзахисту.

На отримання допомоги можуть розраховувати кілька категорій громадян: які виїхали або проживають на територіях з активними бойовими діями; особи, будинки яких зруйнувала армія РФ (ті, хто встиг подати заявку до 20 травня 2022 року) за наявності відповідної довідки про пошкоджене майно, а також особи, які переїхали з тимчасово окупованих територій після 24 лютого 2022 року.

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