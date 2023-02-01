Станом на кінець січня на обліку перебуває близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

У Міністерстві реінтеграції розповіли, скільки в Україні зареєстровано внутрішньо переміщених осіб та хто має право на виплати.

Як повідомили у відомстві, станом на кінець січня на обліку перебуває близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Виплати грошової допомоги їм продовжуються автоматично.

"Звертаємо увагу, що цьогоріч вказаним особам автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги від держави: 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисячі гривень для всіх інших осіб", - йдеться в повідомленні.

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У Мінреінтеграції нагадали, що право на отримання допомоги на проживання мають такі категорії громадян:

особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ;

особи, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

"Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна за допомогою застосунку "Дія". Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради", - додали в міністерстві.

Внутрішньо переміщені особи в Україні

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабну війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки і стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПО. Щомісячна грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

У 2023 році ВПО продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання. У Мінреінтеграції зазначили, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, адже допомога не залежить від одержуваного доходу і є безстроковою.

Окрім цього, щоб стимулювати бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб, Кабінет міністрів збільшив суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування ВПО.

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