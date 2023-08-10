У Раді пояснюють це тим, що в ряді країн Європи діти до 18 років не можуть пересуватися без супроводу батьків.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким забороняється самостійний виїзд за кордон неповнолітнім до 18 років. Законопроект "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України" (реєстраційний номер 9480) внесла до парламенту група з 8 народних депутатів, серед яких Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Юрій Павленко.

На сьогодні статтею 313 Цивільного кодексу передбачено, що особа, яка досягла 16 років має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Тобто на сьогодні діти від 16 до 18 років можуть самостійно виїжджати за кордон.

Законопроектом пропонується внесення змін до Цивільного кодексу. Ними передбачено, що право на вільний самостійний виїзд за межі України дитина набуватиме після досягнення повноліття, тобто 18 років. Дитина, яка не досягла вісімнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків вихователів, опікуна, піклувальника та у супроводі одного з них або іншої уповноваженої ними особи.

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В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що з початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців, серед яких і діти, рятуючи своє життя, покинули небезпечні регіони і виїхати за межі України.

Водночас, як йдеться у записці, в переважній більшості країн Європи пересування дітей без супроводу батьків (законних представників) до досягнення ними 18 років забороняється. Наводиться приклад, що законодавством Італійської Республіки закріплено юридичний термін "неповнолітній іноземець без супроводу батьків" і до них віднесено всіх іноземців віком до 18 років, які прибули до Італії без супроводу батьків. Також сказано, що за польським законодавством особа, якій не виповнилося 18 років, не може залишатися без догляду.

"Отже діти – громадяни України, перетинаючи кордон без супроводу батьків з 16 до 18 років, вважаються в більшості країн Європи "дітьми без супроводу" і до них застосовуються комплексні заходи: вони підпадають під поліцейський нагляд, нагляд з боку соціальних служб, дітей поміщають у спеціальні шелтери та призначають тимчасових опікунів, як правило, з числа іноземних громадян або установ", - йдеться в пояснювальній записці. Також зазначається, що масовий виїзд за кордон українських дітей після збройної агресії РФ викликав "занепокоєння країн ЄС зростанням дітей без супроводу".

Ситуація з українськими дітьми за кордоном - що відомо

Як відомо, представниця українського омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова заявила "Радіо Свобода" про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забрали дітей із сімей українських біженців. За її словами, таке відбувається через відмінності між законодавством України та приймаючої країни.

Суслова розповідала, що це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитися на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином, соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину з сім'ї.

Представник омбудсмена називає такі випадки "недопрацюванням" з боку України: потрібно надавати громадянам, які виїжджають, більше інформації про закони в ЄС.

При цьому зазначала, що зараз влада України працює над тим, щоб допомогти сім'ям, які опинилися в подібних ситуаціях.

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