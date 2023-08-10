Повістки отримали працівники насосних станцій та ті, хто займається відновлювальними роботами.

У місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області виникла проблема з водопостачанням через мобілізацію.

Про це пише видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на заяву місцевих мешканців. Люди повідомляють, що усі працівники місцевого водоканалу звільнилися після отримання повісток, тому зараз немає кому ремонтувати мережі. Вони без води відучора.

У Новобузькій міській раді повідомили, що працівники КП "Водопровідні мережі" отримали повістки від військомату, замінити таких професіоналів вони не можуть. "Не звертаючи уваги, що КП "Водопровідні мережі" відноситься до об’єктів критичної інфраструктури та забезпечує водою територію двох громад, працівники Новобузького територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військомату) вручили повістки працівникам, які займаються відновлювальними роботами по водозабезпеченню та працюють на насосних станціях", - цитує їхню заяву видання.

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Вже об 11:18 на сторінці міськради у соціальній мережі Facebook з'явилося повідомлення, що проводяться роботи по відновленню водопостачання. "З 10:00 вода почала поступати у водомережу міста", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, загальну мобілізацію та термін дії воєнного стану в Україні продовжили до 15 листопада 2023 року.

Мобілізувати можуть військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

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