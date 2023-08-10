Ракетна небезпека висока, в морі – міни, на дні – сміття.

Профільні фахівці під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" наголосили, що ніхто не може гарантувати безпеки під час відпочинку на узбережжі навіть після тралення акваторії.

Як заявив керівник напряму з мінної небезпеки громадської організації "Асоціація саперів України" Сергій Чуткий, жодна перевірка не дасть 100-відсоткової гарантії мінної безпеки пляжів.

За його словами, згідно з наказу МВС, перед відкриттям кожен пляж повинен мати паспорт акваторії, акти обстеження та усунення небезпечних предметів.

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"Навіть, якщо пляжі перевірені, перевірка не дасть 100% гарантій безпеки. Навіть якщо протралити акваторію біля берега, маленькі міни можуть залишитися. Крім того, море постійно рухається (течії тощо, - УНІАН)", - сказав Чуткий.

Він додав, що морська вода може бути не настільки прозорою, щоб фахівці могли повноцінно перевірити дно, а сітки, які в Одесі натягають на траверзах для "ловлі" мін, не стандартизовані.

Також певні міни мають механізм самознищення - можуть вибухати мимоволі.

"Щоб, хоча б, себе убезпечити, купатися можна тільки на дозволених владою пляжах", - наголосив Чуткий.

За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, узбережжя Чорного моря, в першу чергу, залишається лінією оборони.

"Оперативна обстановка змін майже не зазнала, ракетна небезпека висока, ворог в основному обстрілює регіон з моря, а мінна небезпека посилилася після підриву дамби Каховської ГЕС. Течія принесла багато небезпечних "сюпризів", про які ми не знаємо. Шторми та течії можуть їх підняти з дна", - підкреслила Гуменюк.

Вона зазначила, що ще раніше було відомо: російські військові "розкидали" кілька сотень мін у акваторії Чорного моря, а після виходу з "зернової угоди" встановлювали нові міни, щоб заблокувати торгове судноплавство.

"Ми про все це повідомили, далі - слово за владою. Тільки після того, як будуть вжиті всі заходи безпеки, пляжі можуть бути відкрити", - заявила Гуменюк.

За її даними, з початку 2023 року на узбережжі Миколаївської та Одеської областей Сили оборони знешкодили 32 міни. Також вона нагадала про випадок, коли житель Одещини виловив на узбережжі річкову міну, переплутав з газовим балоном та приніс додому. Трагедії не сталося тоді тільки через втручання сусідів.

Крім того, за словами еколога Владислава Балінського, після теракту на Каховській дамбі у воді залишається багато бруду та сміття, які час від часу виносять течії.

"Донна течія вимиває забруднення, які накопичувалися десятиріччями з часу створення дамби Каховської ГЕС. Наразі залишається небезпека потрапляння цього бруду в акваторію", - каже еколог.

Курортний сезон на Одещині

Нагадаємо, 7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що підписав розпорядження про відкриття курортного сезону, який було зірвано на початку червня через теракт на дамбі Каховської ГЕС. Зокрема, через потрапляння у море бруду та сміття.

Кіпер запевнив, що якість води вже стабілізувалася. Пляжі, які відкриють, мають бути обладнані захисними сітками, щоб "ловити" дрейфуючі міни, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

8 серпня стало відомо, що підприємцям дозволили подовжити роботу кафе в Одесі до 23:00. Але гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

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