Президент зазначив, що потрібно забезпечити можливість для голосування військових, українців на окупованих територіях, українців за кордоном.

Україна готова провести вибори у 2024 році, але є низка проблем, які потрібно вирішити, зокрема, питання з волевиявленням на тимчасово окупованих територіях. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Він, зокрема, зазначив, що проведення виборів - "це питання не про демократію, а про безпеку".

За словами президента, потрібно, щоб могли проголосувати військові, українці на окупованих територіях, українці за кордоном. Якщо ж вибори будуть онлайн, потрібно внести зміни до законодавства.

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"І головне - що робити із тимчасово окупованими територіями. Є такі, що з 24 лютого під окупацією - вони теж українці", – наголосив Зеленський.

Також президент нагадав, що на прозорих виборах мають бути спостерігачі, проте залишається питання, "як вони будуть в окопах".

Вибори в Україні

Як відомо, у 2024 році мають відбутися вибори президента України. Перший тур має відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня. водночас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні наразі діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонене.

Росіяни проводять свої "псевдовибори" на окупованих територіях

Зокрема, вони мають намір 10 вересня провести на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "вибори" депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень.

Як зазначили у Силах оборони півдня, росіяни "виборами" на тимчасово окупованих територіях намагаються створити штучну псевдополітичну картинку, що, нібито, це російська територія, яку вони захищають.

Водночас українці масово відмовляються брати участь у цьому фарсі, тому окупанти завозять на ТОТ іноземців, для фальсифікації виборів.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях змушують українців голосувати на дому через низьку явку на псевдовиборах.

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